19 декабря 2019, 12:12
Общество

Назначен суд над полицейскими, упустившими «петрозаводского маньяка»

Первое заседание по делу о халатности, повлекшей смерть двух девушек, состоится 26 декабря

Суд над тремя полицейскими, обвиняемыми в халатности по делу «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, начнется 26 декабря. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в городском суде.

На скамью подсудимых сядут участковый Гратий, следователь полиции Хорина и замначальника Следственного отдела МВД Воронов. Им инкриминируют халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. По версии следствия, они допустили волокиту, из-за которой Ипатова не задержали после избиения собутыльника – Игоря Круковского. Круковский получил тяжелые травмы; как полагает обвинение, если бы полиция сработала оперативно, Антона Ипатова, с учетом его прежним судимостей, можно было заключить под стражу, и тогда бы он не совершил последующих преступлений.

Напомним, в сентябре 2018 года в Петрозаводске с интервалом в несколько часов убили двух девушек, Людмилу Серебрякову и Александру Трифонову. Когда подозреваемого поймали, выяснилось, что за три дня до убийств он нанес ножевые ранения еще одной девушке – несовершеннолетней О. А за три месяца до этого, в июне 2018 года, он проломил череп мужчине, но полиция фактически не принимала мер к раскрытию преступления.

В декабре 2019 года Антона Ипатова приговорили к пожизненному лишению свободы (он, впрочем, уже подал апелляцию). Суд над полицейскими начнется в конце декабря. Между тем, как считают наши источники в правоохранительных органах, Ипатова упустили не конкретные сотрудники, а вся правоохранительная система. Отметим также, что судья Денис Катанандов после приговора вынес постановление в адрес министра внутренних дел республики. Он указал на недостатки в работе правоохранительных органов, повлекшие за собой преступления «петрозаводского маньяка».

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