«Петрозаводский маньяк» Ипатов хочет отсудить 500 тысяч рублей

В Петрозаводский городской суд поступил иск от Антона Ипатова, приговоренного 3 декабря 2019 года к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мужчина, получивший прозвище «петрозаводский маньяк», требует взыскать с СИЗО-1 500 тысяч рублей за нарушение условий содержания под стражей, отмечается в пресс-релизе. Ипатов обосновывает иск тем, что в период его содержания в СИЗО там отсутствовало горячее водоснабжение, в камере не было доступа к переключению радиоточки, а также был ограничен доступ к окнам.

Судебное заседание по этому иску назначено на 24 апреля.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года ранее судимый Ипатов возле общежития медицинского колледжа в Петрозаводске нанес незнакомой девушке не менее 15 ножевых ранений, от которых она скончалась.

Днем 20 сентября Ипатов на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона «Юность» напал на другую девушку и нанес ей ножом не менее 10 ударов. Девушка также умерла.

В июне этого же года Ипатов в ходе ссоры избил собутыльника. Кроме того, в сентябре он на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней подруге сдавил ей шею. Когда девушка потеряла сознание, он не менее двух раз ударил ее ножом. Затем он угрожал убить потерпевшую. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. // Фото: «Петрозаводск говорит»