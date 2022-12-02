ВС РК отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Дело о халатности трех сотрудников правоохранительных органов отправили на новое рассмотрение. Такое решение в пятницу принял Верховный суд Карелии, во второй раз отменив оправдательный приговор городского суда. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено после нескольких убийств, потрясших Петрозаводск. Осенью 2018 года от рук Антона Ипатова погибли две девушки. Первую жертву он настиг у общежития медицинского колледжа. От рук Ипатова погибла 20-летняя студентка. А 20 сентября он напал на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска недалеко от стадиона «Юность».

В декабре 2019 года Ипатов был приговорен к пожизненному заключению. Дело в отношении полицейских Ивана Воронова, Екатерину Хорину и Рината Гратия было возбуждено в ноябре 2018 года. По версии следователей, участковые могли предотвратить убийства девушек, если бы в июне 2018 года возбудили в отношении Ипатова уголовное дело после проверки сообщения о нападении на 30-летнего петрозаводчанина. После этого Ипатов напал с ножом на свою несовершеннолетнюю подругу, а через три дня с ножом напал на двух незнакомых ему девушек. Обе погибли.

Первый раз городской суд в 2020 году оправдал полицейских по делу о халатности, но Верховный суд Карелии решение отменил и направил дело на новое рассмотрение в связи с допущенными процессуальными нарушениями. В июне 2022 года городской суд снова вновь признал полицейских невиновными, оставив без удовлетворения гражданские иски, сохранив за ними право на реабилитацию. // фото «Петрозаводск говорит»