Защита Ипатова потребовала справедливости, посчитав приговор строгим

Защита «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, приговоренного за убийство двух девушек в Петрозаводске к пожизненному лишению свободы, направила апелляционную жалобу в связи с решением Верховного суда Карелии. Об этом адвокат Виктор Бережной рассказал РИА Новости.

По мнению защитника, даже с учетом всего совершенного Ипатовым «приговор не отвечает требованиям справедливости».

«Если брать по аналогии иные приговоры по иным делам, то при сходных обстоятельствах сроки наказания не превышают 20 лет»,

- сказал адвокат. Бережной уточнил, что не считает приговор незаконным, но хочет справедливости. Вдобавок, защитник считает, что приговор «излишне строгий».

Преступления, потрясшие весь Петрозаводске, произошли в сентябре 2018 года.19 сентября у общежития медколледжа была убита 20-летняя девушка. На следующий день у стадиона «Юность» была убита 27-летняя девушка. В обоих случаях нападавший использовал нож. Незадолго до этих событий Ипатов ранил ножом и угрожал убить 15-летнюю девочку. Также он избил собутыльника, причинив тяжкий вред здоровью.