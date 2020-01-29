Парфенчиков анонсировал реконструкцию дороги под Петрозаводском

В этом году в Прионежском районе начнут приводить в порядок дорогу Педасельга - Ладва-Ветка. Речь идет о полной реконструкции, сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Губернатор рассказал, что местные жители неоднократно жаловались на состояние этой дороги, требуя ремонта. Однако, по словам Парфенчикова, класть новый асфальт на этой трассе - все равно, что закапывать деньги, поэтому принято решение о полной реконструкции. Первые пять километров будут сделаны уже в этом году - субсидию выделило Федеральное дорожное агентство.

На втором этапе, в 2021 году, займемся реконструкцией следующих 15 километров. Обновим и 10 километров трассы Оппола-Рускеала. В ближайшие годы планируется реконструкция и других сельских дорог в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной на период с 2020 по 2025 гг,

- сообщил глава.



Финансирование программы на текущий год прогнозируется в сумме 602 млн рублей. Они будут направлены не только на реконструкцию дорог, но и на выделение субсидий для улучшения жилищных условий, льготную ипотеку, создание инфраструктуры для компактной жилищной застройки в деревнях и поселках, благоустройство сельских населенных пунктов.