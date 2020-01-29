В Карелии сдают макулатуру, чтобы собрать деньги на фильм для детей

Сотрудники мэрии сдали тонну макулатуры на переработку, в поддержку создания фильма от Карелии в рамках проекта «Киноуроки в школах России».

Как рассказали в администрации карельской столице, в будущем вырученные от ежемесячного сбора деньги также будут направлять на поддержку фильма. Очередная акция по сбору макулатуры пройдет в администрации Петрозаводска 30 января.

Всего в Карелии требуется до 1 апреля 2020 года собрать 250 тонн макулатуры. В рамках благотворительной акции «Киноэкология» к проекту подключились школы республики. Участники станут сопродюсерами картины и будут отмечены в финальных титрах.

За время проекта «Киноуроки» появилось 27 короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения для детей, 18 из них можно увидеть на сайте «Российской электронной школы». Всего запланировано 99 работ. В проекте уже приняли участие более полутора тысяч школ из 13 субъектов России.