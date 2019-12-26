Полицейские, упустившие «Петрозаводского маньяка», не признают вину

Сегодня в Петрозаводском городском суде начался процесс над сотрудниками МВД, которые могли предотвратить смерть двух девушек в карельской столице, если бы они во время задержали «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. На скамье подсудимых участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления МВД Иван Воронов, сообщает журналист нашего портала из зала заседаний.

По версии следствия, они допустили волокиту, из-за которой Ипатова не задержали после избиения собутыльника – Игоря Круковского. Как полагает обвинение, если бы полиция сработала оперативно, Антона Ипатова, с учетом его прежним судимостей, можно было заключить под стражу, и тогда бы он не совершил последующих преступлений.

На заседание пришли родственники убитых девушек, которые заявили гражданские иски. В частности, мать порезанной девочки полагает, что в случае своевременной изоляции Ипатова её дочь не получила бы тяжкого вреда здоровью. Моральный ущерб она оценила в 1 млн рублей, которые хочет взыскать с должностных лиц. Только Александр Трифонов сказал, что пока не уверен, будет ли настаивать на гражданском иске.

Добавим, что в начале суда Воронов разрешил себя снимать, остальные подсудимые нет.

Заседание началось с зачитывания обвинительного заключения, в котором много говорилось про участкового Гратия. Он должен был провести проверку по избиению Круковского. По данным обвинения, участковый ограничился тем, что поговорил с пострадавшим, который лежал в больнице. Это было 19 июня, а Круковского избили 10 июня. К тому моменту уже были результаты медицинского обследования, томографии, из которых следовало, что Круковский получил тяжкие травмы, опасные для жизни. После этого он подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления. Это постановление обвинитель называет заведомо незаконным. Материалы снова вернулись Гратию, но он их передал своей коллеге Богдановой, которая заведомо была в командировке.

Что касается Хориной и Воронова, обвинение считает, что Хорина слишком поздно возбудила уголовное дело, и не в отношении Ипатова, а по факту преступления. Обвинитель говорит, что Хорина могла и должна была предвидеть, что Ипатов способен на совершение тяжких и особо тяжких преступления – два убийства и нападение на девочку.

Также обвинитель много говорил, про подрыв доверия к правоохранительным органам. По его словам, Ипатов почувствовал безнаказанность, не внимание со стороны правоохранительных органов, после чего совершил тяжкие преступления.

Подробнее о предъявленном полицейским обвинении читайте в нашем материале: «Год со дня первого убийства Ипатовым: монстра породила система?».

В ходе заседания Гратий заявил, что не согласен с обвинением. О деталях он обещал рассказать позже. Воронов тоже не согласился с обвинением. Он считает, что в его действиях нет состава преступления. Его адвокат заявил, что обвинение надуманное. Хорина также не считает себя виновной. Ее адвокат говорит, что соболезнует родным пострадавших, но Хорина невиновна.

«Был бы человек, а дело найдется»,

– сказал он.

Напомним, 3 декабря, Верховный суд Карелии поставил точку в самом громком процессе этого года – в отношении Антона Ипатова, судимого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Убийство», «Угроза убийством», «Нанесение тяжких телесных повреждений». Мужчине, которого СМИ прозвали «петрозаводским маньяком», назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Подробнее читайте в нашем материале: «Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному лишению свободы».

Также Верховный суд Карелии вынес постановление в адрес министра внутренних дел республики. Судья Денис Катанандов указал на недостатки в работе правоохранительных органов, повлекшие за собой преступления «петрозаводского маньяка». Суд обратил внимание на нарушения закона со стороны полицейских, из-за которых дело по избиению мужчины было возбуждено спустя три месяца после совершения преступления. Кроме того, министру было указано на действия полицейских, которые позвонили Антону Ипатову после нападения на девочку и те самым спугнули его. По мнению суда, это не позволило оперативно поймать Ипатова и предотвратить последующее двойное убийство.

«О принятых мерах необходимо сообщить в Верховный суд Карелии. Постановление может быть обжаловано», – отметил судья.