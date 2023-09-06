«Петрозаводскому маньяку» Ипатову выплатят компенсацию за дискомфорт

«Петрозаводскому маньяку» Антону Ипатову выплатят компенсацию за дискомфорт, который он мог испытывать в СИЗО 17 лет назад. Размер компенсации оказался значительно меньше той суммы, которую хотел получить приговоренный к пожизненному сроку убийца. Вместо 200 тысяч рублей суд оценил страдания мужчины, на тот момент несовершеннолетнего, в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает Gubdaily.ru.

По мнению Ипатова, в 2006 году из-за того, что в камере изолятора не было горячей воды, но была холодная, у него по телу пошли язвы. Также в камере не был огорожен туалет, не было доступа к радиоточке, а окно забивало снегом, что мешало доступу свежего воздуха и света. Претензии петрозаводчанина рассматривали в суде без его присутствия.

Против компенсации выступили представители СИЗО, УФСИН, минфина и прокуратуры. Там посчитали, что Ипатов не представил доказательств, что его здоровье ухудшилось из-за условия пребывания в изоляторе, а за компенсацией он обратился спустя 17 лет.

Представитель следственного изолятора в суде сообщила, что документы за 2006 год в учреждении не сохранились, что ставит ответчиков в затруднительную ситуацию. Представитель УФСИН отметила, что горячую воду предоставляли по требованию. В итоге судья частично удовлетворил иск Ипатова.

Ипатов был осужден за убийство двух молодых женщин в 2019 году. // фото «Петрозаводск говорит»