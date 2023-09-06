06 сентября 2023, 11:03
Бомж забрался в дом жителя Карелии
Мужчина из Питкярантского района стал фигурантом двух уголовных дел
В полицию Питкярантского района обратился житель одной из деревень. Он рассказал, что в его квартиру дважды забрался вор, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснил потерпевший, пока он был на работе, кто-то разбил окно в его доме и забрался внутрь. Злоумышленника спугнул вернувшийся домой сын заявителя. Несмотря на это, мужчина успел украсть 4000 рублей. Через несколько дней преступник вернулся - он взломал замок и похитил 10 000 рублей.
Стражи порядка выяснили, что к кражам причастен 47-летний местный житель без определенного места жительства. Он во всем признался.
Возбуждены уголовные дела. Фигурант задержан. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch