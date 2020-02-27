Суд не стал менять пожизненное наказание «петрозаводскому маньяку»

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор Верховного суда Карелии в отношении петрозаводского маньяка. Антону Ипатову придется отбывать пожизненный срок за убийства двух девушек в Петрозаводске, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другим жертвам и угрозу убийством. Приговор Ипатову вступил в силу, передает прокуратура. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года ранее судимый Ипатов возле общежития медицинского колледжа нанес незнакомой девушке не менее 15 ножевых ранений, от которых она скончалась.

Днем 20 сентября Ипатов на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона «Юность» напал на другую девушку и нанес ей ножом не менее 10 ударов. Девушка скончалась.

В июне этого же года Ипатов в ходе ссоры избил собутыльника. Кроме того, в сентябре он на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней подруге сдавил ей шею. Когда девушка потеряла сознание, он не менее двух раз ударил ее ножом. Затем он угрожал убить потерпевшую. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении полицейских, которые не задержали Ипатова, возбуждено уголовное дело о халатности.