Нацархив Карелии: В 50-е годы в Петрозаводск прилетал Дед Мороз

Национальный архив Карелии опубликовал в своем паблике несколько фотографий того, как встречали Деда Мороза в Петрозаводске в пятидесятые годы прошлого века.

«В Петрозаводске в 1950-е годы Дед Мороз, словно добрый волшебник из песни крокодила Гены, прилетал на вертолете МИ-1, чтобы поздравить петрозаводчан с Новым годом. Площадкой для встречи Деда Мороза был городской каток в пойме реки Лососинка, где ныне расположен стадион «Спартак».

Начиналась новогодняя сказка для самых маленьких ребятишек. Атмосферу создавали сказочные герои, а зима радовала легким морозцем. Карельский фотокорреспондент Петр Васильевич Беззубенко запечатлел прилет Деда Мороза. Пусть это возвратит нас к ностальгическим воспоминаниям о детстве и принесет новогоднее настроение в эти пока совсем не зимние бесснежные и дождливые дни», - пишет главный архивист отдела обеспечения сохранности документов Е.А. Галиновская.

«На снимках П.В.Беззубенко жители и гости г. Петрозаводска в пойме реки Лососинка в дни празднования Нового года. На заднем плане Лососинская набережная. г. Петрозаводск. [Не ранее 1952]», - уточняют в архиве.

Правда в комментариях читатели пишут, что четыре дома по улице Машезерской и Лососинской набережной, которые видны на фотографиях, сданы в эксплуатацию в период с 1960 по 1963 годы, следовательно и на фотографиях запечатлены 60-е, а не 50-е годы.

Но так или иначе, настроение они создают замечательное.