Жителям Карелии напомнили, куда звонить в случае ЧП

Праздничные дни - не только время не для отдыха и веселья, к сожалению, никто не застрахован от различных ЧП. Минстрой Карелии напомнил жителям республики номера телефонов ЕДДС и диспетчерских служб электросетевых организаций, по которым можно сообщить об отсутствии тепла, воды или света в домах в праздники.

Телефоны горячих линий и диспетчерских служб сетевых организаций республики:

АО «Прионежская сетевая компания» (8142) 59-13-43, (8142) 59-13-38

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 8-800-333-02-52

АО «ОРЭС-Петрозаводск» (8142) 78-45-59

АО «Оборонэнерго» 8-800-222-32-20

Петрозаводская дистанция электроснабжения ОЖД ОАО «РЖД» (8142) 71-40-93.

Телефоны ЕДДС по районам и городским округам республики:

1 Петрозаводск (8142) 78-49-41, 051

2 Костомукша (81459) 5-23-35

3 Беломорский район (81437) 4-17-86

4 Калевальский район (81454) 4-11-05

5 Кемский район (81458) 5-46-97, 5-45-63

6 Кондопожский район (81451) 7-98-75; 8900-457-79-04

7 Лахденпохский район (81450) 4-34-09, 4-34-07

8 Лоухский район (81439) 5-21-38, 8960-210-77-74

9 Медвежьегорский район (81434) 5-22-71; 8902-772-70-14

10 Муезерский район (81455) 3-39-28; 8960-218-16-16

11 Олонецкий район (81436) 4-12-40; 8964-317-81-00

12 Питкярантский район (81433) 4-34-37; 8964-317-50-91

13 Прионежский район (8142) 57-84-42

14 Пряжинский район (81456) 3-21-90; 3-12-11; 3-17-99

15 Пудожский район (81452) 5-27-00

16 Сегежский район (81431) 4-32-44

17 Сортавальский район (81430) 4-70-37; 8964-317-51-28

18 Суоярвский район (81457) 5-14-98.