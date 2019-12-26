Жителям Карелии напомнили, куда звонить в случае ЧП
Праздничные дни - не только время не для отдыха и веселья, к сожалению, никто не застрахован от различных ЧП. Минстрой Карелии напомнил жителям республики номера телефонов ЕДДС и диспетчерских служб электросетевых организаций, по которым можно сообщить об отсутствии тепла, воды или света в домах в праздники.
Телефоны горячих линий и диспетчерских служб сетевых организаций республики:
АО «Прионежская сетевая компания» (8142) 59-13-43, (8142) 59-13-38
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 8-800-333-02-52
АО «ОРЭС-Петрозаводск» (8142) 78-45-59
АО «Оборонэнерго» 8-800-222-32-20
Петрозаводская дистанция электроснабжения ОЖД ОАО «РЖД» (8142) 71-40-93.
Телефоны ЕДДС по районам и городским округам республики:
1 Петрозаводск (8142) 78-49-41, 051
2 Костомукша (81459) 5-23-35
3 Беломорский район (81437) 4-17-86
4 Калевальский район (81454) 4-11-05
5 Кемский район (81458) 5-46-97, 5-45-63
6 Кондопожский район (81451) 7-98-75; 8900-457-79-04
7 Лахденпохский район (81450) 4-34-09, 4-34-07
8 Лоухский район (81439) 5-21-38, 8960-210-77-74
9 Медвежьегорский район (81434) 5-22-71; 8902-772-70-14
10 Муезерский район (81455) 3-39-28; 8960-218-16-16
11 Олонецкий район (81436) 4-12-40; 8964-317-81-00
12 Питкярантский район (81433) 4-34-37; 8964-317-50-91
13 Прионежский район (8142) 57-84-42
14 Пряжинский район (81456) 3-21-90; 3-12-11; 3-17-99
15 Пудожский район (81452) 5-27-00
16 Сегежский район (81431) 4-32-44
17 Сортавальский район (81430) 4-70-37; 8964-317-51-28
18 Суоярвский район (81457) 5-14-98.