Водитель иномарки не справился с управлением: есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в городе Костомукша. Одну из иномарок занесло на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

«В 16:00 в районе дома № 9 по улице Снежная 37-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при движении по автодороге неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомобиля, с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши Лансер»,

- сообщается в сводке Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получили 2 человека – водитель автомобиля «Форд» и 26-летний водитель автомобиля «Митсубиши», им оказана медицинская помощь.