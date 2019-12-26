26 декабря 2019, 10:47
Водитель иномарки не справился с управлением: есть пострадавшие
Автомобилист выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП в Костомукше
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в городе Костомукша. Одну из иномарок занесло на встречную полосу, что и стало причиной аварии.
«В 16:00 в районе дома № 9 по улице Снежная 37-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при движении по автодороге неправильно выбрал скорость движения, допустил занос автомобиля, с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Митсубиши Лансер»,
- сообщается в сводке Госавтоинспекции.
В результате ДТП травмы получили 2 человека – водитель автомобиля «Форд» и 26-летний водитель автомобиля «Митсубиши», им оказана медицинская помощь.