Любитель громкой музыки избил соседа, мечтавшего о тишине

Семья в одном из поселков Прионежского района не могла спокойно отдыхать вечером. Из квартиры в соседнем подъезде доносилась громкая музыка. Попытка договориться закончилась рукоприкладством, сообщили в МВД Карелии.

Сначала смирять шумного соседа отправилась женщина. Стало тише, но ненадолго. Тогда к нарушителю спокойствия пошел муж. Когда «меломан» открыл ему дверь, между мужчинами произошел конфликтный диалог.

В ходе инцидента 30-летний хозяин квартиры несколько раз ударил незваного гостя, тот обратился в полицию. Оказалось, что соседа раньше уже привлекали к административной ответственности за нанесение побоев. Сейчас возбудили уголовное дело. // фото: freepik.com