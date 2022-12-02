В Петрозаводске осудили группу подростков за кражу и грабеж

Группа подростков пустилась во все тяжкие, двоих из них суд отправил в колонию, остальные отделались условкой. Об обвинительном приговоре четырем несовершеннолетним сообщили сегодня в Следкоме по Карелии. Молодых людей признали виновными в краже и грабеже.

Первое преступлению подростки совершили в ноябре 2020 года. Они расплачивались в магазинах чужой картой, приобретая товар на общую сумму более 3500 рублей. Затем в январе 2021 года подростки стащили с витрины товара и сбежали. Магазину был причинен ущерб в размере более 3000 рублей.

Установить их личность помогли записи с камер наблюдения, а также показания свидетелей. На допросе подростки полностью признали вину. Двое из них ранее привлекались за имущественные преступления.

В итоге Петрозаводский городской суд назначил двум подросткам наказание в виде двух лет и двух с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии. Двум другим назначены наказания от 6 до 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор пока не вступил в силу. // фото «Петрозаводск говорит»