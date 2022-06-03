Дважды невиновные. Полицейские, упустившие Ипатова, выслушали приговор

Текст и фото: Антонина Кябелева

3 июня 2022 года судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук огласил приговор трем сотрудникам полиции - участковому Ринату Гратию, следователю Екатерине Хориной и заместителю начальника следственного управления МВД Ивану Воронову. Все три сотрудника правоохранительных органов обвинялись по статье 293 часть 3 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Максимально наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на 7 лет.

Гратий, Хорина и Воронов предстают перед Петрозаводским городским судом уже во второй раз. В мае 2020 года они были оправданы судом первой инстанции. Но Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. В апреле 2021 года Олег Грабчук принял решение о возобновлении судебного производства по так называемому «делу полицейских».

Уголовное дело в отношение сотрудников правопорядка связано с громкой криминальной историей «петрозаводского маньяка». В 2018 году убийство двух молодых женщин в Петрозаводске с разницей в сутки потрясло всю республику. Когда убийца Антон Ипатов был задержан, была восстановлена полная картина его преступлений.

Сначала Ипатов избил своего собутыльника Игоря Круковского, который попал в больницу с переломом основания черепа. Позднее Ипатов изрезал ножом свою несовершеннолетнюю приятельницу, которой удалось выжить. Через три дня после этого он напал с ножом на студентку медицинского колледжа Людмилу Серебрякову, которая скончалась от полученных ран. На следующий день убийца зарезал в районе стадиона «Юность» петрозаводчанку Александру Трофимову.

3 декабря 2019 года Верховный суд Карелии поставил точку в уголовном деле Антона Ипатова, приговорив его к пожизненному лишению свободы. В конце декабря 2019 года начался другой уголовный процесс. На скамье подсудимых оказались Гратий, Хорина и Воронов.

Следствие настаивало, что подсудимые проявили халатность, из-за чего не удалось вовремя задержать Ипатова и избежать двух убийств. В частности, следователь Гратий, проводивший проверку по факту избиения Круковского, побеседовав с пострадавшим, подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления. Хотя на тот момент, по версии следствия, уже были известны результаты медицинского обследования, подтверждающие, что Круковский получил тяжкие травмы, опасные для жизни. Это постановление следствие сочло заведомо незаконным.

Прокуратура его отменила, поручив полиции провести дополнительную проверку. Ею вновь поручили заниматься Гратию, который перепоручил это своей коллеге, направленной в служебную командировку за пределы республики. Поверка затянулась до конца августа, хотя в больницу Круковский попал в июне.

Хорину и Воронова обвинили в том, что уголовное дело было возбуждено слишком поздно. Гособвинение настаивало, что когда материалы пришли в следственное управление, Воронов должен был принять решение по делу. Но он получил его Хориной и ушел в отпуск. Хорина попросила продлить сроки проверки, и драгоценное время, настаивает сторона обвинения, было упущено. Дважды осужденный Ипатов, который до полусмерти избил человека, продолжал оставаться на свободе.

При повторном рассмотрении дела в городском суде подсудимые по-прежнему не признали своей вины. Гратий, Хорина и Воронов являются действующими сотрудниками полиции.

Гособвинение тоже не изменило своей позиции. Прокурор просила суд назначить всем трем фигурантам уголовного дела одинаковое наказание – пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Как и при первом рассмотрении дела, в отношении Екатерины Хориной гособвинитель просила отсрочить наказание до наступления ребенку подсудимой 14 лет.

Однако и в Петрозаводском горсуде не изменилась позиция. Судья Грабчук признал подсудимых невиновными и принял решение оправдать их в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Полицейские имеют право на реабилитацию. Гражданские иски потерпевших оставлены без удовлетворения.

Прокуратура и потерпевшие могут вновь обжаловать приговор в Верховном суде РК.