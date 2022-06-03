03 июня 2022, 17:53
Голый мужчина бродит по парку культуры и отдыха в Петрозаводске
Очевидцы сообщают о неадекватном человеке в карельской столице
В парке культуры и отдыха в Петрозаводске сегодня был замечен неадекватный мужчина. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».
По словам очевидцев, мужчина бродит по парку с самого утра, при этом удовлетворяя свои сексуальные потребности. К 15 часам он оказался уже полностью голым.
Напомним, ранее неизвестный мужчина обнажился рядом с детской площадкой в Лахденпохье. В костюме Адама прохожий гулял по городу. Фото паблика «Подслушано в Птз»