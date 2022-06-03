03 июня 2022, 17:53
Общество

Голый мужчина бродит по парку культуры и отдыха в Петрозаводске

Очевидцы сообщают о неадекватном человеке в карельской столице

В парке культуры и отдыха в Петрозаводске сегодня был замечен неадекватный мужчина. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Птз».

По словам очевидцев, мужчина бродит по парку с самого утра, при этом удовлетворяя свои сексуальные потребности. К 15 часам он оказался уже полностью голым.

Напомним, ранее неизвестный мужчина обнажился рядом с детской площадкой в Лахденпохье. В костюме Адама прохожий гулял по городу. Фото паблика «Подслушано в Птз»

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Петрозаводск
парк культуры и отдыха
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