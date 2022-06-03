Больше 100 домов в Янишполе смогут подключить к газу до конца года

В Янишполе к очередному дому подвели газ. В этом поселке Кондопожского района уже подключены 60 домов, около 20 заявок в работе, сообщили в компании «Газпром газораспределение Петрозаводск».

В следующем году возможность получить газ будет у жителей еще 100 домов.

Это домовладения на улицах Заречной, Сосновской, Дорожной, Набережной, Центральной, Новой, Онежской, Мира, Молодежной, Скалистой, Лесной, Школьной, Карла Маркса, Полевой, Брендоева, Цветочной, Луговой, Инженерной, Строительной, Ленина, Свирских Дивизий, Петроградских Курсантов, Красноармейской, Розы Люксембург, Пушкина, 30 лет Победы, Ладожской, Никитской, в переулках Новый и Полевой.

До границ домовладений газ проводят бесплатно. В Карелии действует региональный закон, по которому некоторые жители могут получить денежную компенсацию на газификацию и в границах участков. // Фото: АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»