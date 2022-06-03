Массовые проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

В субботу, 4 июня, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке в пути.

Горожан также просят сообщать о пьяных людях, садящихся за руль. Телефоны дежурной группы ГИБДД: 715-900, 78-44-44. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска