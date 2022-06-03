Коренных жителей Карелии поставят на учет и дадут исключительные права

Во всех отделах МФЦ Карелии с 27 мая принимают заявления от представителей коренных малочисленных народов республики. В Минэкономразвития РК сообщили, что попавшие в этот список граждане получат преимущества.

В частности, это исключительные права на использование земельных участков, водных объектов, рыбалку и охоту. Считается, что это делается в рамках традиционного образа жизни. Малочисленным народам позволят вести традиционную хозяйственную деятельность и дадут другие преимущества.

К этой категории преимущественно относятся вепсы. По сведениям Всероссийской переписи 2010 года, их численность в республике - порядка 3,5 тысяч человек. // Фото: gidvezde.ru