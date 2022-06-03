Школьников Карелии приглашают поучаствовать петровской в викторине

У карельских школьников и студентов есть шанс победить в викторине, посвященной 350-летию Петра I. Участникам нужно ответить на 20 вопросов, которые затрагивают все сферы деятельности и жизни императора.



Педагог заозерской школы № 10, участница Форума классных руководителей Елена Скалий уверена, что наши ученики справятся:

Наш край, наш город, промышленность стали развиваться именно при этом императоре. Именно поэтому наши дети должны знать эту личность, она должна быть интересна им, они должны гордится тем, что столица их родного края названа именем Петра I. Изучение именно таких исторических личностей воспитывают чувство гордости за Россию!

Действительно Петрозаводск – единственный крупный город страны, названный в честь первого российского императора. На территории Карелии располагались знаменитые оружейные заводы, основанные Петром, проходила Осударева дорога и именно с императорского указа и Марциальных Вод в России началось курортное дело.

Его правление в корне поменяла всю страну, изменило не только само государство, но и людей,

- продолжает Елена Витальевна.



Именно поэтому важно привлечь внимание школьников и студентов к личности Петра I и вдохновить их примером российского правителя. Форум классных руководителей и учителя поддерживают этот проект.



Викторина доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6269401a56bac01129eef9d1/. Отвечая на вопросы, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы.

Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы с помощью генератора случайных чисел. Итоги викторины будут подведены 30 сентября и опубликованы на сайте .



Викторина – стартовое мероприятие, запускающее празднование юбилея Петра I в России. Проект реализуется при участии Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», Министерства просвещения РФ, Центра Просветительских инициатив, Всероссийского форума классных руководителей и Всероссийского конкурса «Учитель года».





