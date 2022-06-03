Часть домов Петрозаводска останется без воды в понедельник

В понедельник, 6 июня, с 9 утра планируется отключение холодной воды в ряде домов Петрозаводска. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение коснется зданий на улице Лучистой, а также частных домов на 1-м-8-м Лучевых проездах.

Причиной неудобств станут плановые работы на централизованных сетях. При этом не указывается, как долго они продлятся. Фото: pexels.com