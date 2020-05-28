Полицейских, обвиненных в халатности по делу Ипатова, оправдали 

Петрозаводский городской суд вынес приговор по делу полицейских, которым вменяли халатность в поимке «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова. Судья Александр Смирнов оправдал всех обвиняемых. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил родственник одного из фигурантов.

Решение суда было вынесено сегодня, его зачитывали весь день. Прессу на заседание не допустили из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. На скамье подсудимых были участковый Ринат Гратий, следователь полиции Екатерина Хорина и замначальника Следственного управления МВД Иван Воронов. Их обвиняли в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. По версии Следкома Карелии, полицейские не предприняли мер в поимке Антона Ипатова после того, как тот сильно избил своего собутыльника.

В ходе прений защитники полицейских сравнили это уголовное дело с инквизицией. Они указывали на тот факт, что преступления, совершенные Ипатовым, не лежат в прямой причинно-следственной связи с действиями подсудимых. Адвокат Константин Кибизов, заявил, что, если суд вынесет обвинительный приговор, это создаст опасный прецедент наказания должностных лиц за чужие преступления. В качестве примера он привел практику освобождения по УДО, когда преступники, отпущенные судом из мест лишения свободы, снова совершают правонарушения, но сотрудников колонии и судей за это никто не наказывает.