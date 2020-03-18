Защита судимых по делу Ипатова полицейских сравнила суд с инквизицией

В Петрозаводском суде завершились прения по делу полицейских, обвиненных в халатности. 18 марта выступила сторона защиты: подсудимые и их адвокаты.

Адвокат участкового Рината Гратия Александр Тимонин заявил о невиновности своего подзащитного. «Гратий имел прикосновение к материалам проверки», - отметил он. Тимонин полагает, что доводы обвинения не выдерживают критики. Он заявил, что ошибку допустил начальник отдела полиции, который не дал указание начать проверку по избиения Круковского, а после подтвердил отказ в возбуждении дела. И вообще участковый не должен был проводить проверку по 111 статье УК РФ.

Адвокат напомнил, что избитый Антоном Ипатовым Игорь Круковский не знал своего тяжкого диагноза до момента выписки, как не знал его и участковый. Сотрудники ППС описывали инцидент как обычную потасовку. Сам Круковский просил прекратить проверку, заявлял об отсутствии претензий. Гратий получил материалы спустя 4 дня после драки, пытался искать очевидцев и не нашел хозяина квартиры, который скрывался от полиции из-за угроз Ипатова.

Адвокат полагает, что действия Гратия не лежат в причинно-следственной связи с преступлениями Ипатова. Он также отметил, что Гратий работал на несколько участков. Действительно, летом 2018 года в Петрозаводске не хватало полицейских из-за ЧМ по футболу.

Сам Ринат Гратий отказался от выступления в прениях.

Далее выступил адвокат Константин Кибизов, который защищает замначальника Следственного управления МВД Ивана Воронова. По мнению Кибизова, обвиняемые приложили максимальные усилия для выполнения должностных обязанностей.

Потерпевшие хотят возмездия, заявил Кибизов, но следком назначил виновных с подачи прокуратуры. Следствие не разбиралось в том, что произошло.

Я как юрист не могу согласиться со следствием. Это противоречит обычной человеческой логике,

- сказал адвокат. По его мнению, нет причинно-следственной связи между действиями Воронова и преступлениями Ипатова. Воронов никак не мог предвидеть, что Ипатов убьет девушек. Ему также не была известна личность Ипатова: справка о судимостях Ипатова в материалах дела отсутствовала. Об этом в суде говорил и следователь Роман Масалев: справки в материалах не было, но потом она появилась.

Константин Кибизов заявил, что Воронов сделал все для поимки Ипатова. Розыск злоумышленника велся с конца августа, но он уже скрывался.

По мнению Кибизова, если суд вынесет обвинительный приговор, это создаст опасный прецедент наказания должностных лиц за чужие преступления. В качестве примера он привел практику освобождения по УДО, когда преступники, отпущенные судом из мест лишения свободы, снова совершают правонарушения, но сотрудников колонии и судей за это никто не наказывает.

Кибизов заявил о невиновности Воронова и попросил суд при вынесении приговора вынести частное определение: потребовать у правоохранительных органов проверить, нет ли состава преступления в действиях Следкома. Это связано с тем, что в деле появилась справка о судимости, на которой строится обвинение, и которой ранее не было.

Сам Иван Воронов в очередной раз подтвердил, что считает себя невиновным.

Затем суд заслушал адвокатов следователя Екатерины Хориной. Один из них, Глеб Ревунов, заявил, что суд над полицейскими напоминает инквизицию. По его словам, невиновных людей хотят наказать в угоду убитых горем потерпевших. Адвокат отметил, что Екатерина Хорина выполнила все, что обязана была выполнить в рамках своих полномочий. Никто из полицейских не мог предполагать, что Антон Ипатов станет убийцей, а меры для его поимки принимались в рамках закона.

В действиях Хориной отсутствует состав преступления,

- сказал один из адвокатов.

Другой адвокат, Роберт Осян, считает, что дело расследовалось необъективно. Следственные органы не проверяли иные версии, а расследовали действия заранее определенных лиц.

Также адвокат удивлен, почему к ответственности не привлечены сотрудники прокуратуры, которые тоже допустили волокиту при изучении материалов об избиении Круковского. Роберт Осян также назвал сфальсифицированной справку о судимостях Антона Ипатова, которая в материалах дела появилась уже задним числом. Следовательно, Хорина о судимостях Ипатова знать не могла. Роберт Осян также попросил направить частное постановление в Следком России, чтобы привлечь следователей за фальсификацию.

Екатерина Хорина попросила признать ее невиновной.

После прений с репликой выступил Александр Трифонов. Он подтвердил, что считает всех подсудимых виновными. Так, по мнению Трифонова, и Воронов, и Хорина знали, что Антон Ипатов является закоренелым уголовником, и должны были учитывать данный факт.

Ринат Гратий и Екатерина Хорина отказались выступать с последним словом. Следующее заседание, на котором выслушают последнее слова Ивана Воронова, состоится 20 апреля.

Напомним, 3 декабря 2019 года Верховный суд Карелии поставил точку в самом громком процессе прошлого года – в отношении Антона Ипатова, судимого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Убийство», «Угроза убийством», «Нанесение тяжких телесных повреждений». Мужчине, которого СМИ прозвали «петрозаводским маньяком», назначено пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Подробнее читайте в нашем материале: «Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному лишению свободы».