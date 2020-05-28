Названа дата возобновления транспортного сообщения в Карелии

В первый день лета в Карелии возобновится движение общественного транспорта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал карельского правительства.

«По нашей информации, с 1 июня планируется запустить транспорт по всей республике», - пишет источник.

Ранее в мэрии разъяснили, как будут работать маршрутки в Петрозаводске. Салоны автобусов должны будут дезинфицировать, а на входе оборудовать места для обработки рук антисептиками. Напомним, 27 мая официальный телеграм-канал правительства республики «Карельские лайки» сообщал, что на линии в столице Карелии выйдут автобусы вместимостью 18 и более посадочных мест.