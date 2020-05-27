Названа дата начала работы пассажирского транспорта в Петрозаводске

Пассажирское движение в Петрозаводске будет возобновлено завтра, 28 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал правительства республики «Карельские лайки».

«С завтрашнего дня, с 28 мая, в Петрозаводске возобновляется работа пассажирского транспорта. На городские линии выйдут автобусы вместимостью 18 и более посадочных мест», - пишет источник.

Ранее появилось видео, как дезинфицируют троллейбусы в Петрозаводске. В общественном транспорте карельской столицы приняты дополнительные меры безопасности.