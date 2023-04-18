Мужчина вышел из дома в Петрозаводске и бесследно исчез

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Владимира Румянцева 1970 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

Мужчина вышел из дома, расположенного на улице Льва Толстого, 4 апреля. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Всех, кто видел этого человека после 4 апреля, просят звонить по номерам телефонов: 8 953 534 25 72, 8 8142 73 92 40, 8 8142 71 53 27. // Фото: unsplash.com, «Доброспас»