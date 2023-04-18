Петрозаводчанка жестоко расправилась с мужем на глазах их сына

В Петрозаводске будут судить 42-летнюю женщину. Она обвиняется в жестоком убийстве супруга, сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июне 2022 года горожанка, будучи пьяной, в ходе ссоры нанесла своему 37-летнему мужу около 40 ударов ножом. Пострадавший умер на месте. Свидетелем расправы стал семилетний сын супружеской пары.

Вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. // Фото: freepik.com