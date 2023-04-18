Молодой мужчина чудом выжил после покушения в Карелии

В Олонце возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 13 апреля подозреваемый пришел в квартиру 19-летнего знакомого, с которым у него имелся конфликт. Желая убить противника, мужчина нанес молодому человеку удар ножом в грудь. С места происшествия он скрылся.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Благодаря своевременно оказанной помощи он остался жив.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемый арестован. // Фото: unsplash.com