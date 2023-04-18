Вандалы растаскивают зону отдыха в карельском городе

В Олонце ищут людей, занимающихся вандализмом в городском парке. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

По данным местных властей, в выставочном павильоне музейного дворика Олонецкого национального музея неизвестные постоянно повреждают декоративную обшивку стены. А 17 апреля некие девушки вынесли оттуда скамейку. Инцидент попал на видео.

Администрация района просит родителей поговорить со своими детьми и объяснить им, что хищение чужого имущества влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. // Фото и видео Олонецкого национального музея