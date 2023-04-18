18 апреля 2023, 14:43
Вандалы растаскивают зону отдыха в карельском городе
В Олонце ищут девушек, похитивших скамейку из павильона местного музея
В Олонце ищут людей, занимающихся вандализмом в городском парке. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.
По данным местных властей, в выставочном павильоне музейного дворика Олонецкого национального музея неизвестные постоянно повреждают декоративную обшивку стены. А 17 апреля некие девушки вынесли оттуда скамейку. Инцидент попал на видео.
Администрация района просит родителей поговорить со своими детьми и объяснить им, что хищение чужого имущества влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность. // Фото и видео Олонецкого национального музея