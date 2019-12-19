19 декабря 2019, 11:59
Общество

Авиакомпания отменила рейс самолета Петрозаводск-Москва из-за погоды

Авиарейс до Москвы не состоялся, остальные будут по расписанию

Сегодня  по погодным условиям был отменен рейс самолета авиакомпании «Победа» Петрозаводск-Москва в 10 часов 10 минут. Сообщение об этом появилось в группе аэропорта «Петрозаводск» ВКонтакте. 

В то же время на сайте аэропорта была информация, что самолет отправлен. Как сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в аэропорту, рейс действительно был отменен авиакомпанией. 

Другие рейсы, запланированные на сегодня — до Архангельска и Череповца, которые осуществляет авиакомпания «Северсталь», по предварительной информации должны состояться согласно расписанию.

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Метки: 
аэропорт «Петрозаводск»
авиарейсы
авиасообщение
отмена рейсов