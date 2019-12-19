Глоба назвал знаки Зодиака, рискующие потерять здоровье в 2020 году

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представители которых будут испытывать проблемы со здоровьем в будущем году, сообщает издание «Today».

Также Павел Глоба дает советы, как избежать или минимизировать ухудшение здоровья.

Итак, год Крысы обещает Тельцам плохое самочувствие уже в первый месяц нового года. Поэтому эти представители знака Зодиака по словам Глобы, должны обязательно обратить внимание на свое физическое состояние прямо сейчас. Слушайте свой организм и реагируйте на каждый его знак, чтобы вовремя предупредить болезнь или хотя бы минимизировать ее последствия. Также уделите большое внимание распорядку дня, чтобы правильно распределить нагрузку.

Также 2020 год повлияет и на здоровье Дев. Представители этого знака Зодиака берут на себя больше, чем могут сделать. Поэтому и есть вероятность того, что Девы пойдут на больничный из-за небрежного отношения к своему организму. Стрессы, перегрузки — это лишь начало в длинном перечне симптомов, которые могут перерасти в тяжелую болезнь. Павел Глоба советует Девам ставить перед собой меньшие цели.

И последние, Весы, настолько будут настойчивы в достижении своих целей, что не будут вообще обращать внимание на свое здоровье. Вы настолько возбудимы и эмоциональны, что не замечаете, как быстро бьется ваше сердце, а на работе — одни проблемы и незапланированные нагрузки. Подумайте о смене работы, Глоба отмечает, что здоровье всегда должно быть на первом месте.