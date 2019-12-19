Дорогу «Педасельга – Пухта» реконструируют за счет еще одной ФЦП

Со следующего года Карелия включится в реализацию ФЦП «Развитие сельских территорий». За счет участия в еще одной федеральной целевой программе, направленной на развитие малых населенных пунктов, обновят дорогу «Педасельга – Пухта», рассказали в правительстве республики.

Деньги выделят для реконструкции участка дороги «Педасельга – Ладва» на первом этапе: между поселками Педасельга и Пухта.

«В настоящее время дорогу до Ладвы – ее состояние всем известно – ремонтировать не имеет смысла, а в ходе реконструкции будут перебраны все слои дорожной одежды, выправлены профиль и геометрические характеристики»,

- отметил начальник КУ РК «Управтодор РК» Виктор Россыпнов.

В 2019 году на средства Дорожного фонда республики восстановили покрытие на участке дороги до поселков Заозерный и Туокслахти в Приладожье. Обновили дорогу вблизи поселка Стеклянное, наиболее «сложный» участок дороги к станции Деревянка. Также выполнялись ямочный ремонт и профилировка республиканских дорог.

Фото: пресс-центр правительства РК