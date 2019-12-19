«Праздник-Маркет»: скидки на пиротехнику действую до 20 декабря

Какой Новый год без салюта? Яркие россыпи огней периодически расцвечивают небо над городом на протяжении всех новогодних праздников и создают совершенно особенное настроение.

Раньше такое развлечение могли позволить себе только состоятельные граждане, но компания «Огни Карелии», основанная в 2005 году, постаралась сделать пиротехническую продукцию доступной для обычных людей.

Несколько лет назад в компании приняли решение значительно снижать цены за месяц до Нового года. Теперь со 2 по 20 декабря на пиротехнику действует скидка 20%. Так что у всех, кто еще не успел купить обязательный набор салютов, петард, фонтанов, хлопушек и бенгальских свечей еще есть два дня, чтобы успеть приобрести их по очень выгодной цене!

Компания «Огни Карелии» обеспечивает качественной пиротехникой не только Петрозаводск, но и районы республики, предлагая товар, как оптом, так и в розницу. Вся продукция полностью отвечает требованиям безопасности. Каждый год ассортимент меняется, появляются интересные новинки. И все благодаря тому, что сотрудники компании не только продают пиротехнику, но и как практики сами используют ее при подготовке к различным шоу, успешно участвуют в российских и международных фестивалях, делают фейерверки для таких крупных заказчиков как «Газпром» и «Лукойл». На днях команда «Огней Карелии» вернулась с победой с престижного международного фестиваля фейерверков в Мексике.

Это специализированный бизнес, здесь занимаются только пиротехникой во всех ее аспектах и очень хорошо в ней разбираются. Клиенты ценят такой профессиональный подход и приходят в магазины компании снова и снова.

Продавцы-консультанты торговых точек подберут оптимальный комплект на любой бюджет и вкус, обязательно проинструктируют о его безопасном применении и сделают хорошую скидку всем, кто успеет до 20 декабря обратиться по адресам:

ул. Герцена, 29 и пр. Лесной, 47а (в павильоне возле ТРК «Лотос-Плаза»),

телефон для справок: (8911) 413-03-41.

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