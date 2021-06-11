Найдены тела трех подростков, утонувших в Петрозаводске

В Петрозаводске обнаружены тела подростков, утонувших в Онежском озере в районе набережной Варкауса. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Детей обнаружили примерно в 50 метрах от берега, возле камней, отмечает издание.

Как сообщают наши коллеги со ссылкой на одноклассника погибших, в озере начал тонуть один из детей, двое его товарищей бросились на помощь. В итоге на берег не вернулся никто.

Отмечается, что дети закончили девятый класс одной из школ Петрозаводска. Все они 2005 года рождения.

Ранее мы сообщали о том, что на Онежском озере идет спасательная операция.