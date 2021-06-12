Спасатели рассказали, как погибли подростки в Петрозаводске

В госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения раскрыли подробности трагедии, произошедшей вечером 11 июня на набережной Варкауса в Петрозаводске. В Онежском озере утонули трое подростков.

По данным госкомитета, 8 детей из одного класса отдыхали на берегу водоема, в районе улиц Варкауса-Мелентьевой, где раньше располагалась пескобаза. Четверо мальчиков и девочка из компании решили искупаться, но молодые люди решили сделать заплыв дальше, так как предположили, что там мелко.

Один из ребят стал тонуть, двое друзей стали ему помогать и тоже ушли под воду. Четвертый из компании попытался их спасти - он доставал одноклассников из-под воды и сажал их на сваи, торчащие в этом месте, но у ребят не было сил держаться и они снова уходили под воду. Одного из утонувших мальчик дважды присаживал на сваи, но ситуацию это не спасло. Когда у ребенка закончились силы, он поплыл к берегу. Трое подростков утонули.

В госкомитете отметили, что самая распространенная причина трагедий на воде - то, что люди пренебрегают простыми правилами безопасности. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

КРПСС отмечает, что на пристани, а также в месте прохода и швартовки судов купание запрещено. Также необходимо помнить о том, что запрещено близко подплывать к судам - при их приближении уровень воды резко повышается. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов, во время шторма и в местах с сильным прибоем.