Гараж горел ночью в Карелии

11 июня в 23:36 на пульт спасательных служб Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в поселке Вяртсиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро сотрудников пожарно-спасательных частей. Оказалось, что огонь вспыхнул в гараже. Специалисты сумели довольно быстро справиться с пламенем.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото ruffnews.ru