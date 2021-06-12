Женщина попала в «битумную ловушку» в центре Петрозаводска

Жительница Петрозаводска поделилась в соцсетях неприятной историей, которая произошла с ней накануне в центре города. Рассказ опубликован в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Женщина сообщила, что угодила в битумную ловушку на улице Антикайнена и приложила фотографии случившегося.

«Для нашего города нужна только дешевая обувь. Посмотрите, ребята, как я сегодня заступила в дорогих босоножках в эту битумную ловушку. Так залиты многие ямы в городе, на солнце они начинают незаметно плавиться. Центр города. Будьте осторожнее. И жаловаться некому, у нас никто ни за что не отвечает», - пожаловалась горожанка.