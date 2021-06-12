Пожилой водитель устроил ДТП на дороге Петрозаводск-Суоярви

Вечером 11 июня на 67-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 20:10. 78-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» при прохождении левого поворота не учел безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля, в результате чего тот вылетел в придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получила 72-летняя пассажирка. Пострадавшая была госпитализирована в БСМП Петрозаводска.