12 июня 2021, 09:47
Происшествия

Прокуратура проводит проверку после гибели трех детей в Петрозаводске

На месте трагедии работали и.о. прокурора республики и прокурор города

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Предварительно установлено, что накануне около 19 часов в районе переулка Берегового утонули трое учащихся 9-го класса школы №38. Все погибшие - 2005 года рождения.

На месте происшествия работали и.о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям после трагедии на Онего. Фото МЧС по РК

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