12 июня 2021, 09:47
Прокуратура проводит проверку после гибели трех детей в Петрозаводске
На месте трагедии работали и.о. прокурора республики и прокурор города
Прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели трех подростков на Онежском озере в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Предварительно установлено, что накануне около 19 часов в районе переулка Берегового утонули трое учащихся 9-го класса школы №38. Все погибшие - 2005 года рождения.
На месте происшествия работали и.о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям после трагедии на Онего. Фото МЧС по РК