14 июня 2021, 19:59
Происшествия

Возбуждено второе уголовное дело после гибели детей в Петрозаводске

Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц мэрии карельской столицы

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после гибели трех подростков в Онежском озере 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено против должностных лиц мэрии Петрозаводска по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в Следственном комитете России.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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