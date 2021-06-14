Возбуждено второе уголовное дело после гибели детей в Петрозаводске

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после гибели трех подростков в Онежском озере 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено против должностных лиц мэрии Петрозаводска по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Петрозаводска, не обеспечивших безопасность граждан от несчастных случаев на воде. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в Следственном комитете России.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.