Семья лишилась дома из-за пожара в Карелии

Сегодня в Беломорском районе произошел пожар, оставивший людей без жилья. Инцидент случился в деревне Выгостров, сообщает газета «Беломорская трибуна».

По данным издания, вспыхнул жилой дом. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. В результате здание сгорело, семья осталась без жилья. Причины происшествия выясняются.

Напомним, ранее МЧС объявило о том, что 13-14 июня в республике объявлен четвертый класс пожарной опасности. Фото источника