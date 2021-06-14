14 июня 2021, 14:21
Семья лишилась дома из-за пожара в Карелии
Сильный ветер способствовал распространению пламени в деревне Выгостров
Сегодня в Беломорском районе произошел пожар, оставивший людей без жилья. Инцидент случился в деревне Выгостров, сообщает газета «Беломорская трибуна».
По данным издания, вспыхнул жилой дом. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. В результате здание сгорело, семья осталась без жилья. Причины происшествия выясняются.
Напомним, ранее МЧС объявило о том, что 13-14 июня в республике объявлен четвертый класс пожарной опасности. Фото источника