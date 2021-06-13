МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Карелии

МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра РК, предупреждает жителей Карелии о том, что 13 июня в республике прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. 14 июня высокая пожарная опасность сохранится местами.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все районы Карелии.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112.