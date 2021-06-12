12 июня 2021, 17:14
Общество

Лось средь бела дня пробежался по Сортавале

Камера наблюдения сняла на видео появление лесного гостя в городе

Сегодня днем жители Сортавалы наблюдали, как по городу бегает лось. Появление зверя засняла камера наблюдения, видео размещено в паблике «Подслушано в Сортавала».

На видео видно, как в 14:13 сохатый буквально врывается из лесополосы к жилым домам и бежит куда-то в сторону.

О дальнейших приключениях лося в городе ничего не известно. Возможно, зверь уже вернулся в родную стихию.

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