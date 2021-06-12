Ливни и грозы обрушатся на Карелию

На республику надвигается непогода. Утром и днем 13 июня местами, преимущественно по юго-западным районам Карелии, ожидаются ливни и грозы. При грозе - усиление ветра до 15-17 м/с, сообщает МЧС по РК.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 6 районов: Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский.

В министерстве напомнили жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото staticflickr.com