Определены лучшие работы журналистов Карелии за год

Союз журналистов Карелии подвел итоги конкурса лучших работ за год. На торжественном мероприятии, прошедшем накануне, отмечены его лауреаты.

Главную награду конкурса и приз за лучшую журналистскую работу получила сотрудник Интернет-журнала «Лицей» Ирина Ларионова. Отмечен ее материал «Алексей Жидков: «Ощущаю себя думателем».

Один из призов забрал журналист портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров. Он получил премию за лучшее расследование года - «Секс, джипы, деньги: За что сняли костомукшского епископа Игнатия».

Лауреатом конкурса в номинации «Интервью» стала Юлия Кучеренко, журналист телеканала «Сампо ТВ 360». Она пообщалась с юной чемпионкой Карелии по шахматам Софьей Ершовой. За лучший репортаж был награжден Александр Фукс из Интернет-портала «Daily Карелия», выпустивший материал «В карельском городе кота съели блохи, а сантехник утонул в подвале».

Журналистское сообщество также отметило самого открытого и закрытого для прессы карельского чиновника. Самым открытым признан министр здравоохранения Михаил Охлопков. Самым закрытым стала руководитель Управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Фото Ильи Тимина