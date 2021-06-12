12 июня 2021, 10:40
Общество

Определены лучшие работы журналистов Карелии за год

Журналист портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров получил награду за лучшее расследование

Союз журналистов Карелии подвел итоги конкурса лучших работ за год. На торжественном мероприятии, прошедшем накануне, отмечены его лауреаты.

Главную награду конкурса и приз за лучшую журналистскую работу получила сотрудник Интернет-журнала «Лицей» Ирина Ларионова. Отмечен ее материал «Алексей Жидков: «Ощущаю себя думателем».

Один из призов забрал журналист портала «Петрозаводск говорит» Георгий Чентемиров. Он получил премию за лучшее расследование года - «Секс, джипы, деньги: За что сняли костомукшского епископа Игнатия».

Лауреатом конкурса в номинации «Интервью» стала Юлия Кучеренко, журналист телеканала «Сампо ТВ 360». Она пообщалась с юной чемпионкой Карелии по шахматам Софьей Ершовой. За лучший репортаж был награжден Александр Фукс из Интернет-портала «Daily Карелия», выпустивший материал «В карельском городе кота съели блохи, а сантехник утонул в подвале».

Журналистское сообщество также отметило самого открытого и закрытого для прессы карельского чиновника. Самым открытым признан министр здравоохранения Михаил Охлопков. Самым закрытым стала руководитель Управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Фото Ильи Тимина

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Союз журналистов Карелии
Георгий Чентемиров
ирина ларионова
александр фукс
юлия кучеренко
михаил охлопков
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