В Петрозаводске высадят более 200 тысяч растений

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают работы по озеленению Петрозаводска. Подрядчик оформляет клумбы и высаживает растения в разных частях карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

В вазонах, расположенных в центре города, - на проспекте Ленина, у речного вокзала, Национального театра РК, на Советской площади и других территориях - появляются петуния, колеус, сальвия, бегония, тагетес (бархатцы), настурция, виола, лабелия и другие цветы. Уже оформлены клумбы у здания ЗАГСа, на площади Гагарина, у Вечного огня, на площади Кирова и Онежской набережной.

Всего к началу июля в городские цветники планируется высадить 218,7 тысячи растений, 1600 однолетних цветов.

Помимо этого, в преддверии летнего сезона в Петрозаводске проведена большая работа по восстановлению зеленого фонда. В рамках городских экологических акций высажено более 400 деревьев - берез, дубов, елей, сосен, ясеней, кленов, рябин, яблонь и лиственниц, а также свыше 100 кустарников - сирени и кизильника. Озеленением охвачены скверы Ивана Молчанова, Ивана Сенькина, Зарецкий парк, Кленовый, Александровский, Паровозный скверы, бульвар Победы, парки Ямка и Беличий Остров, Левашовский бульвар, магистраль на Сыктывкарской улице, аллея 1-я Древлянка, улица Попова. Фото мэрии Петрозаводска