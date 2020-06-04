Секс, джипы, деньги: за что сняли костомукшского епископа Игнатия

Карелию сотряс самый крупный церковный скандал за всю ее историю. Костомукшского епископа Игнатия (в миру – Алексея Тарасова) отстранили от управления епархией. Вместе с ним без работы остался еще один Игнатий – епископ Армавирский. Причем не просто так, а по обвинению «в правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями». И снял их с должностей лично Патриарх Кирилл.

«По решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями. В указе Предстоятеля Русской Православной Церкви говорится о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями. Рассмотрение данных обвинений передано в Высший общецерковный суд. Местом пребывания епископа Игнатия (Тарасова) до рассмотрения дела в Высшем общецерковном суде определяется город Петрозаводск под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

Что это за правонарушения, примерно понятно: незадолго до отстранения по интернету разошелся большой текст, написанный якобы бывшим подчиненным епископа Игнатия. Молодой человек рассказывает, что приехал с юга по приглашению карельских священников Костомукшской епархии. «Если бы я раньше знал, что из себя представляет Костомукшский, прости Господи, архипастырь!» – пишет автор текста. Далее он утверждает, что епископ Игнатий вел образ жизни, недостойный священнослужителя. По словам анонимного служителя, архиерей напаивал его, делал непристойные намеки и прямо домогался. Кроме того, как пишет мужчина, костомукшский епископ и сам любил выпить.

Это письмо, опубликованное сразу в нескольких источниках в первой половине мая, вызвало огромный резонанс. Пользователи интернета высказывались и против Игнатия, и в его защиту.

– Очень большая статья, но могу сказать, прослужив 2 года в епархии как студент по распределению. Данных действий и очернения данного епископа не наблюдалось. Могу сказать точно, что про людей, которые помогали и трудились на благо епархии, не только это делали во благо, но и для помощи священнослужителям епархии, – написал некто Игорь Валентинович; судя по личной странице – священник.

– Служу в Покровском Храме города Костомукша уже полтора года. За это время у меня подобных ситуаций и проблем не возникало, рукополагают в священники только за усердие, проявленное в служении. За это время узнал епископа Игнатия как искренне верующего и порядочного человека, – оставил комментарий другой священник, Илья Кулик.

Разумеется, верить анонимкам нельзя. Но портал «Петрозаводск говорит» нашел человека – бывшего священника, – который подтвердил опубликованную в соцсетях информацию.

– Я во многом был свидетелем. Меня отстранили на год, но я там уже два года не появляюсь. Все, что сказано в той статье, это реально правда,

– утверждает мужчина.

Федор назвал несколько человек, к которым, по его словам, проявлял интерес костомукшский епископ.

– К ****** приставал архиерей. Я не знаю, было что или нет между ними, но владыка сорвал с него крест прилюдно и выгнал из храма. ******, как и все зависимые священники от владыки, боялся плохой характеристики и не жаловался. Но его все равно оставили ни с чем. Плохая характеристика и не может служить. Таких, как он, много. Например, при мне в алтаре Владыка ударил кулаком по рёбрам отца ****. Он владеет очень большой информацией, так как фактически был в рабстве.

Портал «Петрозаводск говорит» связался с несколькими людьми, контакты которых дал Федор. Священник, которого «оставили ни с чем», фактически отказался общаться, но его молчание сказало очень много.

– Вам интересно знать, имело ли место этому быть? У меня есть разная информация, но нет фундаментальных доказательств...

– ответил мужчина. После того как мы попросили его рассказать подробности, он ограничил отправку сообщений.

Другой церковный служитель, который, по словам нашего собеседника, находился «в рабстве», в ответ на просьбу рассказать о работе в Костомукшской епархии написал следующее.

– Давайте лучше с вами помолимся и дождёмся решения Священного Синода. Статей уже полно ходит в интернете, даже огромное количество. Этим вопросом занимается Высший церковный суд.

Журналист усомнился в том, что детали церковного суда дойдут до общественности, и попросил мужчину помочь в сборе материала. После этого тот тоже ограничил отправку сообщений.

Мы связались и с предполагаемым автором нашумевшего текста.

– Статья рассчитана на то, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев. Опорочить меня и епископа, – заявил мужчина. – В статье допущено много исторических ошибок и тавтологии.

– То есть не было домогательств и недостойного поведения?

– Нет, – ответил молодой человек.

***

Скандалы сопровождали Игнатия всю его церковную карьеру. В церковных кругах у костомукшского епископа была кличка «Анаксиос» – непонятная для мирян, но крайне обидная для представителя духовенства. Когда в 2000 году его рукополагали в священники, однокашники – студенты Санкт-Петербургских Духовных школ – стали выкрикивать это слово, в переводе с греческого означающее «недостоин». На тот момент это был случай, беспрецедентный в истории Русской православной церкви.

«Возгласив «Повелите», Игнатия (Тарасова) повели к алтарю. В это время студенты стали возглашать многократное «Анаксиос!»… Тем временем ректору духовенство советовало отложить цермонию. Когда епископ Константин вышел на амвон, то храм утих, и владыка произнес: «Я не Понтий Пилат, чтобы слушать толпу. Что намечено, то будет исполнено!» – описывают произошедшее участники тех событий.

Епископ Константин – этот тот самый Константин (Горянов), который сейчас руководит карельской митрополией.

За что студенты так невзлюбили Тарасова, они говорить не хотели – не желали выносить сор из избы, а вместо этого требовали расследования, созыва комиссии и так далее. Но, по слухам, Игнатий, будучи помощником проректора по воспитательной работе, к своим обязанностям подходил слишком усердно и злоупотреблял полномочиями.

На этом список скандалов, связанных с Игнатием, не заканчивается.

В апреле 2015 года костомукшский епископ, управляя автомобилем в республике Мордовия, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Пострадала находившаяся в салоне женщина: у нее был сломан позвоночник. Но общественность возмутил не сам факт ДТП, а то, в какой машине ехал архипастырь. Это была Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более четырех миллионов рублей. Куплен он был, по данным местных журналистов, за пять дней до аварии.

Дальше – больше. Несмотря на то, что люксовый внедорожник принадлежал Игнатию, вину за аварию сначала взял ехавший с ним местный ветеринар. Затем в совершении ДТП «признался» молодой друг костомукшского епископа, прибывший в Мордовию вместе с ним. Только на третий день после аварии владыка сказал, что именно он управлял машиной. Проводить какие-либо анализы на алкоголь к тому моменту было уже бессмысленно. Никаких последствий за аварию, едва не унесшую жизнь человека, для Игнатия не было: уголовное дело было прекращено по настоянию пострадавшей.

Джип, судя по фотографиям, годился разве что на запчасти. Однако очень скоро архипастырь был замечен за рулем не менее дорого внедорожника: Volvo XC90. Цены на него начинаются от 4,2 миллиона рублей.

– Я увидел в городе машину, которую только что стали производить, и стоила она четыре миллиона рублей. За рулем сидел бородатый дядька. Мне стало интересно, и я поехал за ним. Он приехал в к себе, вышел из машины в рясе. Потом я узнал, что это местный епископ, – рассказал житель Костомукши.

Вот и сам автомобиль. Именно на нем Игнатий приехал на службу в Надвоицы в 2016 году. Менее через год после ДТП!

Откуда у костомукшского архипастаря деньги на такие машины? Ответ на этот вопрос могут дать две петиции, размещенные в интернете. В них рассказывается о немыслимом епархиальном налоге, которым Игнатий обложил подведомственные ему приходы.

Один из священнослужителей, с котором удалось пообщаться порталу «Петрозаводск говорит», подтвердил, что приходы Костомукшской епархии действительно страдали от непосильных сборов. По данным нашего собеседника, епархиальный налог, введенный Игнатием, в несколько раз превышал налоги, которые должны были платить приходы в остальной части Карелии.

Это был не единственный источник финансирования. Под одной из петиций есть комментарий работника издательства «Соборъ» в Ярославле. Мужчина жалуется, что их компания не получила от епархии деньги за отгруженный товар. Портал «Петрозаводск говорит» позвонил в это издательство. Там подтвердили, что, действительно, несколько лет назад Костомукшская епархия «кинула» их на крупную сумму. Судиться поставщики не стали, потому что судиться с церковью – дело бессмысленное.

– Ну какие суды, когда договоренность под честное слово? – подтверждает источник, трудившийся еще недавно в Костомукшской епархии. – Да и эти фирмочки порой совсем мелкие, не будут связываться, чтоб вообще не потерять рынок сбыта.

Костомукшская епархия получала деньги и напрямую от государства. Если быть точным, не епархия, а Автономная некоммерческая организация по строительству костомукшского духовно-просветительского центра «Возрождение». Но организацию эту возглавляет лично епископ Игнатий, в миру – Алексей Тарасов.

Фото сделано 3 мая 2020 года, когда в Карелии действовали жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса

В 2016 и 2019 годах эта автономная организация получила из федерального центра в общей сложности 95 миллионов рублей. Деньги были выданы в рамках программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России». Что любопытно, это и не скрывалось. Так, глава Карелии Артур Парфенчиков еще в 2018 году рассказывал, как хорошо, что в Костомукше за бюджетные деньги строят духовно-просветительский центр. Программа, как считает РБК, заточена именно под финансирование православных епархий. Повезло и Костомукшской.

Незадолго до написания этого текста в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что никакого духовно-просветительского центра в городе горняков не построено. Это не так. Здание стоит.

Вопрос в том, что у него внутри, для чего оно на самом деле строилось и сколько на самом деле стоило. Как сообщил бывший сотрудник епархии, в цокольном этаже располагаются… бассейн и сауна.

– Дело в том, что при строительстве открылись грунтовые воды. Решили сделать там сауну и бассейн, потому что некуда эти воды было выводить.

Портал «Петрозаводск говорит» связался с работником костомукшской компании, которая строила духовно-просветительский центр. Затем отношения между Игнатием и подрядчиком испортились, а сейчас некоммерческая организация с этой фирмой судится. Строитель подтвердил, что в подвале по желанию заказчика был вырыт котлован под бассейн, а в перспективе должна была появиться еще и сауна.

– Когда начинали строить здание – епархиальное управление, так называемый духовно-просветительский центр, – Игнатий сразу сказал, что это будет его резиденция, – сообщил источник, работавший когда-то в епархии.

Изначально епископ Игнатий говорил https://64parallel.ru/obshhestvo/vzglyad/v-nachale-puti/, что духовно-просветительский центр будет строиться за деньги меценатов, и при нем еще возведут небольшой храм. В итоге строили его за счет бюджета, а вместо храма получился бассейн с сауной. Ну, бывает.

Как сказал источник, постройка, которая сейчас существует, обошлась в 50 миллионов рублей, и она почти готова. Чтобы сдать здание под ключ, необходимо 10-15 миллионов рублей.

– Мы построили здание целиком, под кровлю его подвели, фасад утеплили и оштукатурили, сделали отопление, подключили к сетям. На этом контракт закончился, и мы ушли, – сообщил наш собеседник.

Строитель убежден, что 50 миллионов – это и есть сумма, выделенная на духовно-просветительский центр в Костомукше. И она уже освоена. Однако, если судить по официальным источникам, бюджетных транша было все-таки два, а не один. И в сумме они дают те самые без малого сто миллионов.

К слову, портал «Петрозаводск говорит» не нашел никаких следов проведения торгов на проектирование и строительство духовно-просветительского центра. Хотя деньги, повторимся, использовались бюджетные.

Наконец, еще один источник получения средств Костомукшской епархией – благотворительность. Так, в отчете компании «Северсталь» за 2017 год сказано, что промышленный гигант оказывал поддержку Костомукшской Епархии РПЦ. Объемы этой поддержки нам узнать пока не удалось.

***

– На Игнатия жаловались вышестоящему руководству, и не раз. Писем было несметное количество. Но все так устроено, что обычно на такие вещи не реагируют, пока не достигнута какая-то критическая точка, – говорит священник Иларион Резниченко. Он был одним из тех, кто высказывал недовольство деятельностью Игнатия. Это вышло ему боком: священнику начали приходить сообщения с угрозами.

Портал «Петрозаводск говорит» выяснил, что полиция зафиксировала обращение и даже проводила проверку. Но до возбуждения дела не дошло. Иларион уверен, что за этими сообщениями стоит Игнатий.

Портал «Петрозаводск говорит» попытался получить комментарий у бывшего епископа. Мы позвонили по одному из номеров, засветившихся в интернете. Через сервис Getcontact он определяется как телефон «Владыки Игнатия». Трубку снял мужчина, представившийся костомукшским епископом. Услышав, что с ним хочет говорить журналист, он заявил, что отказывается от комментариев, и повесил трубку.

Георгий Чентемиров,

Елена Гульшина

Фото на главной странице: stolica-s.su