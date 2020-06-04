04 июня 2020, 12:32
Культура

Петрозаводскому арт-пространству Agriculture Club исполнилось 5 лет

В нашем архиве есть классное интервью с основательницей "Агрикалчи" Натальей Ермолиной
Фото: Аля Грач

В народе Agriculture Club называют "рассадником культуры", а хозяйку арт-пространства Наталью Ермолину - "подпольным министром культуры". Посмотрите наше интервью, которе было впервые опубликовано осенью 2018 года - и поймете, почему.

P.S. Из-за "коронавирусных" ограничений Agriculture Club переживает не лучшие времена. Есть желание помочь? Пишите сюда
 

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#Агри5лет
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