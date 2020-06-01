На набережной открылась выставка об истории Петрозаводска

На Советской площади, рядом с набережной Онежского озера в Петрозаводске открылась выставка, приуроченная к 100-летию Карелии. Все желающие смогут ознакомиться с представленными экспонатами до 30 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Авторы выставки в фотографиях попытались показать, как развивался Петрозаводск за последнее столетие - с 1920 года. На снимках запечатлены новые и старые районы, быт горожан, промышленные предприятия, знаковые городские события.

Выставка «Петрозаводск - сердце Карелии» подготовлена Городским домом культуры при помощи мэрии карельской столицы.